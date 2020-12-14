Şişli'de Tuğba Erçakar'ı darp eden şahıs ikinci kez serbest bırakıldı

Şişli’de Tuğba Erçakar, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından 9 Aralık günü, kız arkadaşı C.A.'nın evindeyken darp edilmişti.
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından dakikalarca şiddete uğradı https://t.co/EEwvaHFznw pic.twitter.com/4Rv5ekIAG8— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 12, 2020
Olayın ardından genç kadını darp eden M.H.B., gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.
Darptan gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Bozaslan, dün tehditten gözaltına alınmıştı.
Ancak polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı, bugün de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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