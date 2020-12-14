Akar: Yunanistan Türkiye ile görüşmek yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyor

Bakan Akar Yunanistan'ın Navtex'leri ile ilgili olarak, "Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı" dedi.

Akar ayrıca, ''Türkiye ile görüşmek yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım.'' ifadelerini kullandı.

Akar, S-400'lerle ilgili ise "S-400'ler, F-35 ile olan etkileşimi ne ise bunu çözmek için biz ABD'lilerle NATO'nun da dahil olduğu ortamlarda konuşmaya, görüşmeye bu sorunları çözmeye hazır olduğumuzu tekrar tekrar söylemeye devam ediyoruz" dedi.