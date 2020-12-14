İzmir'de depremden etkilenen esnafa yardım ödemeleri başladı

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremden doğrudan etkilenen 123 esnafa ödemeleri Valiliğin koordine ettiği belirtildi.
Açıklamada, 4 milyon 262 bin 219 lira tutarındaki ödemelerin yapılmasına başlandığı duyuruldu.
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremden etkilenen esnafa yardım ödemeleri başladı.
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremden doğrudan etkilenen 123 esnafa ödemeleri Valiliğin koordine ettiği belirtildi.
Açıklamada, 4 milyon 262 bin 219 lira tutarındaki ödemelerin yapılmasına başlandığı duyuruldu.
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