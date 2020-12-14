Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yılbaşında 4 günlük kısıtlama uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Esnafa destek paketini açıklayan Erdoğan, "Önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar TL destek sağlamayı planlıyoruz. 3 ay süreyle ayda 1000 TL destek ödemesi yapacağız. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi.

Erdoğan ayrıca, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurarak, "Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

- Son dönemde ABD ve Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü verici.

- Türkiye, AB'den yaptırım değil, yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir. ABD'den de yaptırım değil, terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz.

- Biz ne komşularıyla, ne de başka herhangi bir devletle gerilim, hele çatışma peşinde koşan bir ülke asla değiliz. Kendimizle birlikte dünyanın huzuru için mücadele ediyoruz.

- Kendimizle birlikte tüm bölgemizin ve dünyanın huzuru için mücadele ediyoruz. Ama bu durum, ülke ve millet olarak hakkımızın, hukukumuzun, egemenliğimizin çiğnenmesi karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor.

- Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Suriye'den Kafkasya'ya uzanan coğrafyada çok boyutlu çalışmalar içindeyiz. Nerede haksızlık varsa adaletin tesisi için çaba harcıyoruz

- Türkiye, tarihi bir dönüm noktasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer almıştır. Türkiye ve Azerbaycan, bir kez daha öz kardeş olarak kucaklaşmıştır.

'Karabağ artık şanlı bir zaferi ifade ediyor'

- Türkiye ve Azerbaycan bu hissiyatla öz kardeş olarak selamlaşmış ve yepyeni bir köprü inşa etmiştir. Azerbaycan, 44 gündür süren vatan muharebesini zaferle taçlandırmıştır. Dağlık Karabağ'ın vatan hasreti son bulmuştur. Karabağ artık donmuş bir ihtilafı değil, hakkın batıla galip gelmesi sonucunda kazanılmış şanlı bir zaferi ifade ediyor. Azerbaycan Bayrağı, 30 yıllık bir aranın ardından gururla dalgalanıyor. Bakü sokaklarında ellerinde, arabalarında ve balkonlarında Türkiye Azerbaycan bayrağı taşıyan Azerbaycanlı kardeşlerimizin coşkusuna biz de ortak olduk. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında yeniden imar ve kalkınma projelerini değerlendirdik. Artık pasaport yok, kimlikle Azerbaycan'a gidip geleceğiz. Değerli kardeşim Aliyev'e selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Vatan, bayrak uğruna hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Boral tan faciasında, tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum.

'Hükümet sisteminin 3. bütçesini küresel salgın ve ekonomik krizin yaşandığı bir ortamda hazırladık'

- TBMM'de sürmekte olan 2021 yılı bütçe kanunları görüşmelerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her küresel kriz döneminde olduğu gibi ülkemiz ekonomisiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılırken, hep biz farklı yaklaşımlar içerisinde olduk. Biz Türkiye olarak bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağımızı söylemiştik. Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar, değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar. Üretimin ticaretin ve finansın tek merkezli hale dönüşmesinin sıkıntıları pandemide daha iyi göründü.

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 3. bütçesini küresel salgın ve ekonomik krizin yaşandığı bir ortamda hazırladık.

'Esnaf ve tüccarımızın yanında olduk'

- Pek çok yerde salgının yeniden yükselişe geçmesi işimizi zorlaştırıyor. Her şeye rağmen yatırım, istihdam ve üretilebilirliği sürdürmek için tedbirlerimizi almaya hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızla birlikte esnafımızın tüccarımızın yanında olduk. Verdiğimiz nakit desteklerinin tutarı, 45 milyar lirayı buldu. Biz dün olduğu gibi bugün de samimiyetle esnaflarımıza ve tüccarlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz.

- Bu amaçla Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve stopaj oranlarını düşürmüştük. Son zamanlarda Türk Lirası cinsi olan varlıklara güveni arttırmak için piyasa dostu adımlar atıldı. Risk priminde düşüş, Türk lirasında değerlenme yaşandı. İktidarda bulunduğumuz 18 yıl boyunca mali disiplinin korunması hususunda özen gösterdik. Merkezi yönetim, bütçe açığının milli gelire oranını 2020 için %4,9 olarak hedeflemiştik. Gerçekleşmeler 2020 yılını %4,5 altında bütçe açığıyla kapatacağını gösteriyor. Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek, mücadelemize destek vermelerini bekliyorum. Türkiye'de toplam borçların milli gelire oranı, yüzde 167 ile yönetilebilir bir seviyededir. Ülkemiz güçlü bankacılık sistemi sayesinde yerli ve yabancı yatırımcıların ihtiyaçları olan desteğe sahiptir. Geçmişte enflasyonla nasıl baş ettik ve tek hanelere düşürdüysek şimdi de bunu sağlayacağız.

'Bu nasıl bir muhalefetin başı olmaktır?'

- Kendi içerlerinde yaşanan taciz, tecavüz gibi hadiselere bile yalanla tersine çevirmeye kalkacak kadar tefessü eden bu kokuşmuş zihniyetin takdirini milletimize bırakıyoruz. Hırsızlıklarla alakalı şuana kadar en ufak bir açıklama duydunuz mu? Bu nasıl bir muhalefetin başı olmaktır.

'Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL’ye çevirerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum'

- Asıl amacımız, salgının hızlandırdığı küresel, siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinde ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkarmaktır.

- Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdük.

- Vatandaşlarımdan müsterih olmalarını, sürekli karamsarlık aşılayanlara inat bize ve ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum.

- Aldığımız tedbirler sayesinde Eylül'de işsizlik oranı geçen seneye göre, 1,1 puan gerileyerek yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.

- Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır.

- Gençler ve kadınlar başta olmak üzere her kesimde istihdam oranlarını çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik vereceğiz.

- Halkımızın tasarruflarını TL olarak değerlendirmesini teşvik etmek istiyoruz. TL mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar payı stopaj oranlarını düşürmüştük. Düşürülen stopaj oranları Mart sonuna kadar uygulanmaya devam edilecek. Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL’ye çevirerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum.

- Türkiye'de gerçekten çalışmak, işini büyütmek isteyip de devletten destek alamayan hiç kimse yoktur.

- Salgının ülkemizde görülmeye başladığından beri esnafımızın, tüccarımızın, iş insanlarımızın yanında olduk.

- Sosyal Koruma Kalkanı başlığı altında verdiğimiz karşılıksız nakit desteklerinin tutarı 45 milyar lirayı buldu.

- Faizlerin piyasa şartlarında makul seviyelere ulaşması için çalışıyoruz. Geçmişte enflasyonla nasıl baş ettik ve tek hanelere düşürdüysek şimdi bunu tekrar sağlayacağız.

- Geçtiğimiz hafta itibarıyla bankalarımızın döviz açık pozisyonu bulunmadığı gibi sektörde 3,2 milyar dolarlık döviz pozisyonu fazlası vardır.

- Bankalarımız uluslararası standartların öngördüğü asgari desteğin oldukça ileri seviyelerinde bulunuyor.

- Bugünkü kabinemizde milli uzay programımızın sunumunu dinledik. İnşallah ülkemizin bayrağını uzayda çok daha güçlü şekilde dalgalandıracağımız günler çok yakındır.

- Bütçe görüşmelerinden sonra reform paketlerimizi TBMM gündemine taşımayı planlıyoruz. Bütçe görüşmelerinden hemen sonra ekonomik, hukuki ve idari reform önerilerimizi Meclis'in gündemine taşımaya başlıyoruz.

'3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar TL destek sağlamayı planlıyoruz'

- Son kabine toplantımızda ilave tedbirleri milletimizle paylaştık. Bugün de alınan sonuçları değerlendirdik. Uyguladığımız tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli bir görevdir. Bu çerçevede bazı müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum.

- Yıl sonuna kadar yüzde 20den yüzde 10 a indirdiğimiz gayrımenkul kiralarındaki stopaj oranlarının uygulanma süresini 1 hazirana kadar uzatıyoruz.

- Yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.

- Birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinin de 1 Haziran'a uzatıma gittik.

- Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor.

- Önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar TL destek sağlamayı planlıyoruz. 3 ay süreyle ayda 1000 TL destek ödemesi yapacağız. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.

- Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

- Hazine taşınmazları üzerindeki turizim tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira kesin izin kesin tahsis irtifak hakkı kullanma izni yararlanma hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın bir yıl süreyle erteliyoruz. Bu ertelemenin turizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır. Belediyelere de mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifak hakkı kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedelleri indirim kararı alabilme imkanı sağladık.

- Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık.

Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması

- (Kovid-19 verileri) İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır.

- Koronavirüs tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladık.

- Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.

- Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının kadrolarına göre vazife malüllüğü ya da meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak.

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