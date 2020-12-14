Türkiye'de bugün koronavirüsten 229 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 980 olurken, 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek" uyarısında bulundu.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000’e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 14, 2020 © Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı 14 Aralık Günlük Koronavirüs Tablosu

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