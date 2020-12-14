İsmail Demir'den ABD'nin yaptırım kararı sonrası açıklama: Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız.



Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir.