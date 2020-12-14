İsmail Demir'den ABD'nin yaptırım kararı sonrası açıklama: Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle uygulanacak CAATSA yaptırımlarını internet sitesinden duyurdu. Açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yaptırım listesine alındığı kaydedildi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefimizde kararlılıyız" dedi.
Demir, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 14, 2020
Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir.
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