MEB'den anaokulu açıklaması: Yarından itibaren yüz yüze eğitime geçilecek

Milli Eğitim Bakanlığı ana sınıfları hariç resmi ve özel tüm anaokullarında yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı "Ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleriyle yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir. pic.twitter.com/5XLU5jvYzi — MEB (@tcmeb) December 14, 2020

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