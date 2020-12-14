Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden vazgeçmemiz söz konusu olamaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye veya AB eleştirecek diye vazgeçmemiz söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.

TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun en güçlü üyelerinden birinin Türkiye olduğunu ifade ederken, "Biz neden NATO'dan çıkalım? Bundan rahatsız olan varsa, o çıksın" dedi.

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, CHP'li milletvekillerine yönelik "Biz 1974 ruhu ile hareket ediyoruz. Ecevit'in, Alparslan Türkeş'in ruhu ile hareket ediyoruz. Ama maalesef kapalı Maraş'ı açmamızı dahi sizin mensuplarınız sorguladı" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz önce her zaman masadan ve diyalogdan yana olduk. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz. Çıkarlarımız neredeyse oraya gittik. Ülkemizin, milletimizin çıkarlarını korumak için çalıştık ancak sahada da her zaman barışı ve adaleti sağladık" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculukta bir dünya markası olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları da biz büküyoruz. Bundan emin olun" dedi.