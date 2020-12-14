Meclis'te ‘kuru ekmek’ polemiği: 'Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor'

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya Twitter hesabından paylaştığı videoda şunları ifade etti:

"Grup Başkanvekilimiz Engin Altay 'Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor' diyor. AKP Denizli milletvekili Şahin Tin 'O zaman aç değiller' diye cevap veriyor. Milletin meclisinde, millete bu lafı söyleyemezsiniz! Derhal milletten özür dileyin. #ÖzürDileŞahinTin"

Gurup Başkanvelimiz Engin Altay “Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor” diyor. AKP Denizli milletvekili Şahin Tin “O zaman aç değiller” diye cevap veriyor. Milletin meclisinde, millete bu lafı söyleyemezsiniz! Derhal milletten özür dileyin. #ÖzürDileŞahinTin pic.twitter.com/HC6zER03rU — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) December 14, 2020

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