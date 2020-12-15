SONAR Araştırma Başkanı Bayrakçı: Biz Araplara benzemeyiz; Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, ABD tarafından Türkiye'ye S-400 nedeniyle yaptırım uygulanmasının İsrail ile ilişkili olduğunu savunan gazeteci Turgay Güler'i destekleyerek "Biz Araplara benzemeyiz, Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız" dedi.