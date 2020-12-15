SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ve gazeteci Turgay Güler, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle uyguladığı yaptırımları değerlendirdi.
Güler, ABD'nin Türkiye'ye İsrail'i korumak için Patriot füze savunma sistemleri satmadığını savunurken, bu fikri destekleyen Bayrakçı da "Biz Araplara benzemeyiz, Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız" ifadelerini kullandı.
SONAR Araştırma Başkanı Bayrakçı: Biz Araplara benzemeyiz, Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız https://t.co/RxuFrPryxq pic.twitter.com/iVC4ITbfJk— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 14, 2020
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