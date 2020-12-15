İletişim Başkanı Altun'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama kararına ilişkin "Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama kararının, mantıksız ve neticesiz olduğu gibi ortaklık ruhuna da aykırı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bütün adımlarını, herhangi bir ülkeyle gerilim oluşturmak için değil, milli güvenliğini sağlamanın yanı sıra bölgesel ve küresel istikrarı desteklemek amacıyla attığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır. NATO müttefikimiz olan ABD'nin Türkiye'yi yaptırımlarla hedef almak yerine, terör örgütleriyle ve bölgemizde çıkarcı hesaplar peşinde koşan üçüncü taraflara karşı mücadelemize destek olmasını bekliyoruz. Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklık, kısa vadeli siyasi hedefler veya Türkiye karşıtı lobileri memnun etme uğruna kurban edilemeyecek kadar önemlidir. ABD'nin bu vahim hatadan gecikmeden döneceğine inanmayı sürdürüyoruz."

Instead of targeting Turkey with sanctions, we expect the United States, our NATO ally, to support our fight against terrorists and third parties that pursue their self-interested agendas in our neighborhood. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 14, 2020

Ünal: Knıyor ve reddediyoruz

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı tek taraflı yaptırım kararını kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, uluslararası alanda asla çatışma peşinde koşan bir ülke olmamıştır. Ülkemiz diyalog ve diplomasiye olan inancını koruyacak ve milli politikalarından kesinlikle taviz vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

ABD’nin Türkiye’ye karşı aldığı tek taraflı yaptırım kararını kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, uluslararası alanda asla çatışma peşinde koşan bir ülke olmamıştır.



Ülkemiz diyalog ve diplomasiye olan inancını koruyacak ve milli politikalarından kesinlikle taviz vermeyecektir. — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) December 14, 2020

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