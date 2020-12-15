İYİ Parti lideri Akşener'den ABD'nin yaptırım kararına tepki: Şımarıklık

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama kararına tepki göstererek "Türkiye'nin meselelerine karşı gösterilen vurdumduymazlığın, canı sıkıldığında yaptırıma başvuran bir şımarıklıkla taçlandırılması; ne müttefikliğe yakışır ne de dostluğa katkıda bulunur" dedi.

ABD'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı nedeniyle Türkiye'yi hedef alan yaptırım kararına hükümetin yanı sıra muhalefetten de tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'yi şımarıklıkla suçlayarak yaptırım kararının müttefiklik ve dostluğa sığmayacağını ifade etti.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'nin meselelerine karşı gösterilen vurdumduymazlığın, canı sıkıldığında yaptırıma başvuran bir şımarıklıkla taçlandırılması; ne müttefikliğe yakışır, ne de Türkiye ile ABD arasındaki dostluğa katkıda bulunur. Ne var ki gün gelir; iyi ikili ilişkiler her ülkeye lazım olur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin meselelerine karşı gösterilen vurdumduymazlığın, canı sıkıldığında yaptırıma başvuran bir şımarıklıkla taçlandırılması; ne müttefikliğe yakışır, ne de Türkiye ile ABD arasındaki dostluğa katkıda bulunur.



Ne var ki gün gelir; iyi ikili ilişkiler her ülkeye lazım olur. — Meral Akşener (@meral_aksener) December 14, 2020

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