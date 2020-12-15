CHP Milletvekili Gürer Meclis'teki konuşmasında yanında getirdiği bakliyatı kürsüye döktü

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Bakanlıkları bütçeleri görüşmelerinde konuştu. Gürer, yanlış tarım politikalarıyla çiftçinin, üreticinin bittiğini savundu.

Tarım Kredi Kooperatifi ve banka borçlarının ertelenmesini, faizlerinin silinmesini, icraların durdurulmasını isteyen Gürer, ilaç, gübre, yem ve mazot fiyatlarının düşürülmesi, sulama suyu için kullanılan elektrik fiyatında indirime gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

2021'de kuraklık tehdidi olduğuna dikkati çeken Gürer, çiftçinin yanında durulmasını talep etti.

Kürsüye bir kutunun içinde çeşitli bakliyatlarla gelen ve konuşması sırasında bunları gösteren Gürer, üreticinin ürettiğinden kazanamadığını, tüketicinin de pahalı ürün aldığını söyledi.

Bu yıl üreticinin 7-8 liradan sattığı fasulyenin markette 18 lira olduğuna işaret eden Gürer, tüketicinin soyulduğunu söyledi. Gürer, benzer bakliyatların da tarladan düşük fiyata çıkmasına rağmen marketlerde yüksek fiyattan satıldığını kaydetti.