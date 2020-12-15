Bağladıkları eşeğe biri işkence yaptı, diğeri kameraya aldı

Kahramanmaraş’ta bir kişi bağladığı eşeğe sopayla işkence yaparken, diğeri cep telefonu kamerası ile yaşananları görüntüledi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Behzat U., iple eşeği farklı yerlerinden bağladıktan sonra bir ağaca bağlayarak kaçmasını engelledi.

Etrafındaki çoban köpeklerini eşeğin üstüne salan Bahzat U., elindeki sopayla da eşeğe defalarca vurdu. Bu sırada bir başka kişi yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Görüntülerde bir müddet devam eden işkencenin ardından eşeğin yere düştüğü görüldü.