Adnan Oktar grubuna operasyon: 23 gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde, Adnan Oktar grubuna üye olduğu iddia edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Aralarında kamuda görevli 3 doktor ve 1 öğretmenin olduğu 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA'nın haberine göre, şüphelilerin 'örgütün yönetici ve üyeleri ile HTS irtibatları olduğu, aleyhlerinde örgütle iltisaklı olduklarına dair ifade bulunduğu, işlem yapılmış örgüt üyelerinden elde edilen dijital verilerde bilgilerine rastlanıldığı' da polis kaynakları tarafından belirtildi.