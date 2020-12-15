Savunma Sanayii Başkanı Demir, ABD'nin yaptırım kararına dair konuştu: İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 yılı bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararlarını değerlendiren Demir, şunları söyledi:
- "Bir müttefiklik ilişkisi var aramızda, NATO müttefikiyiz. Kendilerinin de belirttiği gibi birçok alanda Türkiye ile iş birliği var. Onların devam etmesini onlar da biz de bekliyoruz. Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay, bunun da bence ilişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz.
- Biz kendi çevremizde bunun çarelerini buluruz. Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, belki daha hızlı devam edecek. Bir anlamda bir işaret fişeği ve uyarı olacak."
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