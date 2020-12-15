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    İstanbul Havalimanı

    İstanbul Havalimanı'na '5 Yıldızlı Havalimanı' ödülü verildi

    © İHA / FERHAT YASAK
    Türkiye
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    Londra merkezli havacılık enstitüsü Skytrax tarafından "5 Yıldızlı Havalimanı" olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı, dünyada bu unvanı alma başarısı gösteren 8 global aktarma merkezi oldu.

    İstanbul Havalimanı, Londra merkezli uluslararası hava taşımacılığı araştırma kuruluşu Skytrax tarafından "5 Yıldızlı Havalimanı" ödülüne layık görüldü. 

    İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, dünya çapında kazandığı ödüllerle Türk havacılığının gururu olmaya devam ediyor. Yakın zaman önce dijital alt yapısı ve teknolojik gelişmişliği sayesinde Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen "16th ACI Europe Awards" kapsamındaki "Dijital Dönüşüm" kategorisinde "En İyi Havalimanı" olarak tescillenen İstanbul Havalimanı, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. 

    Londra merkezli havacılık enstitüsü Skytrax tarafından "5 Yıldızlı Havalimanı" olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı, dünyada bu unvanı alma başarısı gösteren 8 global aktarma merkezi oldu.

    Kovid-19 salgını sürecine özel verilen "5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı" ödülünü de almaya hak kazanan havalimanı, Roma'daki Fiumicino Havalimanı, Doha’daki Hamad Uluslararası Havalimanı ve Bogota’da bulunan El Dorado Havalimanı’nın ardından bu unvana erişen dünyadaki dördüncü havalimanı oldu.

    • İstanbul Havalimanı
      İstanbul Havalimanı
      © İHA / FERHAT YASAK
    • İstanbul Havalimanı
      İstanbul Havalimanı
      © İHA / FERHAT YASAK
    • İstanbul Havalimanı
      İstanbul Havalimanı
      © İHA / FERHAT YASAK
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    © İHA / FERHAT YASAK
    İstanbul Havalimanı

    Skytrax ödülleri öncesinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği "Havalimanı Pandemi Sertifikası"nı alan, ardından Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) yayınladığı "Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü" imzalayan İstanbul Havalimanı; Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından verilen "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" sertifikasını ise dünyada alan ilk havalimanı olmayı başardı.

    '5 yıldız' alan en büyük terminale sahip havalimanı


    Uluslararası hava taşımacılığı araştırma kuruluşu olan Skytrax, 1989 yılından bu yana havalimanı ve havayollarına kalite denetimi, yıldız derecelendirmesi ve kalite kıyaslama hizmetleri sağlıyor. Kapsamlı düzenlemeler ve detaylı hazırlık süreci sonrasında 3 gün süren yoğun fiziki denetimlerin sonucunda, İstanbul Havalimanı’nın yolcu deneyimindeki mükemmelliği uluslararası bir kurum tarafından "5 Yıldız" ile onaylanmış oldu.

    İstanbul Havalimanı ayrıca dünyada "5 yıldız" alan en büyük terminale sahip havalimanı olma başarısını da gösterdi.

    Denetmenler, mimarisi ve teknolojisiyle dünyanın en iyi havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı’nda giden yolcu, transfer yolcu ve gelen yolcu deneyimini etkileyen otopark, toplu ulaşım, web sitesi, mobil uygulama, güvenlik/pasaport kontrol, temel yolcu hizmetleri, mağazalar, yeme içme alanları, bagaj alım gibi her temas noktasını deneyimleyerek, bu noktalarda sunulan hizmeti, hizmete erişim kolaylığını, yolcu konforunu titizlikle inceledi. Detaylı şekilde değerlendirilen 800’e yakın kritere ek olarak, salgına yönelik alınan tedbirler de notlamaya tabi tutuldu.

    İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu
    © DHA
    İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu
    Yolcu seyahat deneyimini etkileyen her noktanın, kapsamlı şekilde değerlendirildiği denetimlerde güvenlik, check-in, pasaport, gümrük, temizlik, bagaj alım gibi temel süreçlerle beraber temel hizmetler, yeme içme alanları, alışveriş noktaları, lounge gibi misafirlere dokunan her nokta detaylı şekilde uzmanlar tarafından incelendi. Salgın süreciyle beraber alınan tedbirler de kalite denetiminde ek olarak ele alındı. Skytrax uzmanlarının uzun denetimleri sonucu 2 önemli ödüle kavuşan İstanbul Havalimanı'nın, yolcu deneyimindeki mükemmelliğe verdiği önemi tescillendi.

    'Eşine benzerine az rastlanır bir durum'

    Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanının, açılışının üstünden 2, tam kapasite operasyonlara başlamasının üstündense 1.5 yıl geçtiğini hatırlattı.

    Böyle bir havalimanın Skytrax gibi dünya çapında önemli bir havacılık otoritesi tarafından hem "5 Yıldızlı Havalimanı" hem de "5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı" olarak değerlendirilmesinin eşine benzerine az rastlanan bir durum olduğunu kaydeden Samsunlu, şu değerledirmede bulundu:

    "Şunu gururla söyleyebilirim ki İGA olarak, biz bunu İstanbul Havalimanı’nda başardık. Havalimanımızda müşteri odaklı bir kültür oluşturduk, bunu daha da ilerleteceğiz, bu yöndeki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Global aktarma merkezi havalimanları arasında Doha, Hong Kong, Münih, Seul Incheon, Şanghay, Singapur ve Tokyo’nun ardından dünyada ‘5 Yıldız’ alan 8. hub havalimanıyız. Havalimanlarında uygulanan Kovid-19 tedbirleri açısından da ‘5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı’ ödülünü alan dünyada dördüncü havalimanı olduk. Her iki unvanı dünyada aynı anda taşıyabilense ikinci havalimanıyız. İstanbul Havalimanı diğer tüm özelliklerinin yanı sıra ‘5 Yıldız’ alan havalimanları arasında en büyük terminale sahip olanı." 

    'İstanbul Havalimanı’nda önce hayali gerçeğe, şimdi de gerçeği liderliğe taşıdık'

    Samsunlu, Skytrax tarafından verilen bu önemli ödüllerden hemen önce ACI tarafından düzenlenen "16th ACI Europe Awards" kapsamında "Dijital Dönüşüm" kategorisinde "En İyi Havalimanı" olarak seçildiklerini anımsattı.

    Bu kıymetli ve prestijli ödüllerin en başta yolcular olmak üzere dünyadaki havacılık otoritelerinin İGA ve İstanbul Havalimanı’na ne denli güvendiklerinin birer kanıtı olduğunu belirten Samsunlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Şunun özellikle altını çizmek isterim; inandıkları değerler uğrunda vazgeçmeden emin adımlarla yürüyenler, er ya da geç hayal ettikleri hedeflere ulaşırlar. Biz de İGA olarak, İstanbul Havalimanı’nda önce hayali gerçeğe, şimdi de gerçeği liderliğe taşıdık. Böylesi bir başarıyı gerçekleştirebildiğimiz için ülkemiz adına gururlu ve de mutluyuz. Bu başarıyı sağlamamızda emeği geçen herkese ve tüm çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. İlk günkü heyecan ve hevesle ülkemizi, İstanbul Havalimanı'nı dünyanın en önemli havacılık merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz."
    'Hak edilmiş bir başarı'

    Skytrax Üst Yöneticisi Edward Plaisted ise İstanbul Havalimanı'nın prestijli "5 Yıldızlı Havalimanları" arasına katılmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

    © AA
    İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu
    Plaisted, bunun İstanbul Havalimanı'ndaki yüksek standartların sağlandığını gösteren hak edilmiş bir başarı olduğunu kaydederek, "İstanbul Havalimanı, 3.5 yılda tamamlanan 90 milyon yolcu kapasitesine sahip terminaliyle dikkati çeken bir mühendislik başarısı. Bu büyük havalimanının yolcu olanakları etkileyici çeşitlilikte ve farklı terminal bölgelerine erişim oldukça kolay. İstanbul Havalimanı 5 Yıldızlı Kovid-19 Havalimanı Güvenlik Derecelendirmesini de almaya hak kazandı. Bu derecelendirme, havalimanının koronavirüs yayılımını azaltmak için aldığı kapsamlı önlemlerin yanı sıra tüm bu protokollerin uygulanmasını sağlayacak ayrı bir Hijyen Takımının hayata geçirilmesi gibi kapsamlı önlemlerden oluşmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

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    Etiketler:
    Kovid-19, Londra, başarı, Skytrax, 5 Yıldız, İstanbul Havalimanı, İstanbul, Kadri Samsunlu
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