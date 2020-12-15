Nevşehir Belediyesi: 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındık

Nevşehir’de ahırdan kaçan 1 koyun, 1 keçi ve 3 kuzu, Nevşehir Belediye binasına geldi. Güvenlik görevlilerine zor anlar yaşatan kafadar hayvanların belediye binasına girme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Hayvanlar, karşılarına çıkan vatandaşlara da saldırdı. Belediye görevlilerince yakalanan hayvanlar Hayvan Kasabasına götürüldü. Hayvanların sahibi Hasan Ünbulan, hayvanlarını Hayvan Kasabası'ndan teslim aldı.
Belediye hesabından paylaşıldı
O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Nevşehir Belediyesi, “1 koyun, 1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alınmış bulunmaktayız” ifadelerine yer verdi. Görüntü sosyal medyada ilgi gördü.
1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alınmış bulunmaktayız.... pic.twitter.com/hZWmMMj9U8— Nevşehir Belediyesi (@nevsehir_bel) December 14, 2020
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