Yılbaşı bileti almak isteyenler 'Nimet Abla' gişesi önünde sıraya girdi

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletlerinden almak isteyen vatandaşlar, bu yıl da Fatih'teki 'Nimet Abla Gişesi'ni tercih etti.

Milli Piyango İdaresi'nin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 100 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuranlar, Bahçekapı'daki Nimet Abla Gişesi'nin önünde kuyruğa girdi.

Her yılbaşı öncesinde bilet satın almak için sıraya giren vatandaşların oluşturduğu kuyruk yüzlerce metreyi bulurken, bu yıl koronavirüs salgınının etkisiyle bekleyen kişi sayısı azaldı.

Kuyrukta bekleyen vatandaşlar salgın nedeniyle aralarında sosyal mesafe bırakırken, maske kuralına da genel olarak uyulduğu gözlendi.

31 Aralık akşamı yapılacak çekilişte toplam ödülün 563 milyon 400 bin lira olduğu açıklanmıştı.