Azerbaycan ve Türkiye Nahçıvan’a doğalgaz boru hattı inşa edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye’den Nahçıvan’a doğalgaz boru hattının yapımını öngören mutabakat zaptını imzaladılar.

Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda düzenlenen Türkiye Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Mütabakat Zaptı İmza Töreni’nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Nahçıvan Boru Hattı’nın, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı’nın devamına inşa edileceğini bildirdi.

Hattın Iğdır’dan başlayacağını belirten Dönmez, Nahçıvan Sederek’e kadar olan Türkiye bölümünün 85 kilometre uzunluğa sahip olacağını söyledi.

Yıllık 500 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattının günlük 1,5 milyon metreküp doğal gaz taşıyabileceğini anlatan Dönmez, “Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bu projeyle daha güçlü ve daha stratejik bir ortaklığa dönüşecek. Nahçıvanlı kardeşlerimiz evlerinde, okullarında ve hastanelerinde kesintisiz doğalgaza kavuşacak” diye kaydetti.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeş ülkeler olduklarını vurguladı. Kardeşlik, birbirine güven ve geleceğe ortak bakışın iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini dile getiren Şahbazov, halihazırda Nahçıvan doğalgaz ihtiyacının İran üzerinden karşılandığını hatırlatarak yeni boru hattıyla Azerbaycan gazının doğrudan Nahçıvan’a ulaşacağını söyledi.