Malatya Belediyesi çalışanı işçiden intihar girişimi: İşçiyiz, hayvan değiliz, Selahattin başkan bizi sömürdüğün yeter

AK Partili Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçi intihar girişiminde bulundu. C.V isimli işçi belediye binasının bloklarına çıkarak "Biz işçiyiz, hayvan değiliz. Selahattin başkan bizi sömürdüğün yeter" diye isyan etti. İşçinin bağırışları amatör bir kamera ile kaydedildi.

İddiaya göre, olay, öğleden sonra İnönü Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı Büyükşehir Belediye binasının bloklarını birbirine bağlayan köprüye çıkan C.V., atlayacağını söyledi. C.V.'yi görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, C. V.'yi ikna etmek için konuşmaya başladı. C.V isimli işçi belediye binasının bloklarına çıkarak "Biz işçiyiz, hayvan değiliz. Selahattin başkan bizi sömürdüğün yeter" diye isyan etti. İşçinin bağırışları amatör bir kamera ile kaydedildi.

Polisler, ikna etmek için konuştuğu C.V.'yi dalgınlığından yararlanıp, kolundan tutarak geri çekti.

Büyükşehir Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan C.V., köprüden indirilerek polis merkezine götürüldü.