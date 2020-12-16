Eski AK Parti Milletvekili şarkıcı Uğur Işılak'tan Bakanlığa '1000 TL' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dombra” adlı meşhur seçim şarkısını yapan eski AK Parti Milletvekili Uğur Işılak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzisyenlere destek amacıyla verilecek 1000 TL'ye tepki gösterdi.

Işılak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzisyenlere destek amacıyla verilecek 1000 TL'yi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendirdi.

Işılak, “Vusûlsüzlük usûlsüzlüktendir diye bir kelam-ı kibarımız var bizim. Kaş yapayım derken göz çıkarmak da bunun farklı bir boyutu. Demem o ki, lütufta bulunmak başka bir şey, omuz vermek başka. İnce ruhlular anlamıştır meramımızı; kabalara sözümüz yok” mesajını yayımladı.

Vusûlsüzlük usûlsüzlüktendir diye bir kelam-ı kibarımız var bizim.

Kaş yapayım derken göz çıkarmak da bunun farklı bir boyutu.



Demem o ki, lütufta bulunmak başka bir şey, omuz vermek başka.



İnce ruhlular anlamıştır meramımızı; kabalara sözümüz yok. — Uğur Işılak (@ugur_isilak) December 14, 2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle sanatçılara 1000 TL yardım vereceklerini açıklamıştı.

Ancak, bu bir proje haline getirilip sanatçıların MESAM ve benzeri meslek örgütlerine üye olmalarının yanı sıra, mesleğe dair bir anısıyla birlikte video çekmeleri de istendi. Öte yandan, uzunca bir kayıt sisteminin de olduğu belirtildi. Müzisyenler bu uygulamaya isyan etmişti.