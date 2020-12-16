Böcek: Partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesaplarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü süreçte yaşananlara ilişkin olarak bir mesaj yayınladı.

Partisi CHP'de bazı menfaat gruplarının bulunduğunu ifade eden Böcek, Antalyalılara seslendiği mesajında bu kişilere tepki gösterdi.

"Biliyorsunuz ki, sağlık sorunu nedeniyle zorunlu olarak bir mola aldırdı hayat ve ayrı kaldım sizlerden. Ama, hep yanımdaydınız, hep kalbimdeydiniz ve ben de sizin hep dualarınızdaydım; biliyorum. 3.5 ay boyunca yine sizlerden aldığım güçle savaştım o hastalıkla" diyen Böcek, şöyle devam etti:

"Allah’a şükürler olsun ki; yeniden sağlığıma kavuştum ve artık görevimin başındayım.

Ancak; hastalık dışında bir acı gerçekle daha yüzleştim bu süreçte ve ‘vefanın’ ne kadar önemli olduğunu anladım, bir kez daha.

18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm. Ahlaki ve etik olmayan bir şekilde, gelecek hesapları yaptıklarına şahit oldum. Bu şahısların oyunlarına, benimle birlikte siz de şahit oldunuz; biliyorum.

Uğrunda savaş verdiğimiz demokrasiye yakışmayan, seçilmiş bir başkanın inisiyatiflerini hiçe sayan uygulamalar yapmanın dışında; bu insanların, ben hastanede yaşam savaşı verirken öleceğimi, hatta öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı.

Ama ben, yine aynı Muhittin’im. Dün nasılsam, bugün de öyleyim. Hala sizin bildiğiniz, tanıdığınız ve güvendiğiniz o insanım.

Ve yarın da, sizin bildiğiniz o insan olarak kalacağım. Kendimden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden, aynı azim ve kararlılıkla, size ve Antalyamıza hizmete devam edeceğim.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor; herkese sağlıklı günler diliyorum."

Böcek'in bu mesajı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Söz veriyorum. Kendimden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden aynı azim ve kararlılıkla Antalyama hizmete devam edeceğim.

Devamı için; https://t.co/22eAbDpdVh#BizBirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/yYZAroRNXE — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) December 15, 2020

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