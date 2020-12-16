Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 genç polis ekiplerince yakalandı. Gençlerden biri, kendisini görüntülemek isteyen basın mensubuna "Zeki Müren de izleyecek mi?" diye sordu.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle saat 21:00'de başlayıp 05:00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri, geniş çaplı denetim yaptı.

Ekipler, Aksaray'da kısıtlamaya uymayan Mertcan C., Rasim C. ve Resul D. isimli 3 genci yakaladı. Herhangi bir muaf belgeleri bulunmayan 3 genç polis ekiplerince cezai işlem yapılmak üzere 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bulunan çevik kuvvet şube noktasına getirildi.

Kısıtlamaya uymayan gençler yakalandı: 'Zeki Müren de izleyecek mi?'https://t.co/e0LVDNzW9K pic.twitter.com/w4XydVnqlc — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 16, 2020

Polis ekipleri tarafından getirilen 3 gençten Resul D. gazetecilerin "Kısıtlamaya neden uymadınız?" sorusuna, "Sen sor diye" cevabını verdi. Alay edercesine, "Mertcan kısıtlamaya neden uymadın?" diye arkadaşına seslenen genç, ardından kameramana "Zeki Müren de izleyecek mi?" diye sordu.

Çevik Kuvvet noktasında 3 gence 3 bin 150’şer liradan toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi.