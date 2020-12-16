Kabin bagajı uygulaması normale dönüyor

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Kabin bagaj 🛄 uygulamamız normale dönüyor!



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (@SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz.



Hayırlı olsun. 👏👏👏 — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) December 15, 2020

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