Kayıt
09:57 16 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Hastane yönetimi bahçede uzaktan eğitim veren refakatçi öğretmene oda tahsis etti

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1043410633_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_f9f5530a54cb50a003c663d3cb67fd75.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012161043410663-hastane-yonetimi-bahcede-uzaktan-egitim-veren-refakatci-ogretmene-oda-tahsis-etti/

    Diyarbakır'da hastane yönetimi, koronavirüs tedavisi gören babasına refakatçi olduğu için öğrencilerine hastane bahçesinde uzaktan eğitim veren matematik öğretmeni Mehmet Aydın'a oda tahsis etti.

    Yenişehir ilçesindeki Cumhuriyet Fen Lisesi'nde matematik öğretmeni olan Mehmet Aydın'ın babası Mehmet Ali Aydın, bir süre önce koronavirüse yakalandı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Bunun üzerine Mehmet Aydın, hastanenin bahçesinde babasının ihtiyaçlarını gidermek için beklemeye başladı. Hastane bahçesinden ihtiyaçlar dışında ayrılmayan Aydın, bu süreçte öğrencilerini de ihmal etmeyerek yanında getirdiği tabletiyle banklarda soğuk havaya rağmen öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye başladı. Bu durumun öğrenilmesi üzerine hastane yönetimi devreye girerek, Aydın'a oda tahsis etti. 

    'Artık dikkatim dağılmıyor'

    Mehmet Aydın, derslerinin olduğu gün ve saatlerde kendisine tahsis edilen odaya gelerek öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye başladı. Haftanın 3 günü öğrencilerine hastanede ders verdiğini belirten Aydın, kendisine tahsis edilen oda sayesinde artık dikkati dağılmadan öğrencilerine ders verebildiğini söyledi.

    Aydın, derslerinin genelde sabah olduğunu ve babasının kahvaltısını bıraktıktan sonra eve yetişemeyeceği için hastane bahçesinde dersleri işlemeye başladığını dile getirerek, şunları söyledi:

    • "Hastane yönetimi davet etti. Çok nazik ve güzel bir şekilde beni ağırladılar. Başhekim Yardımcısı bana, 'Dersin olduğunda benim odamda derslerini anlatmanı istiyorum, sağlık camiası neyse eğitim camiası da odur' diyerek, teklifte bulundu. Ben kabul etmedim. Bunun üzerine eğitim bölümünde bir oda verebileceklerini söylediler. Ben de teşekkür ederek memnuniyetle kabul ettim ve bugün de burada dersimize başlamış oldum.
    • Hem benim için hem de öğrenciler için güzel oldu. Ben de en azından sadece derse odaklanmış oluyorum. Dışarıda ders anlattığım zaman da çevreden birileri gelebiliyordu. Gelenler, önümdeki tableti kaldırarak, 'Bu ne' diyorlardı. Burası olunca en azından kimse gelmiyor, dikkatim dağılmıyor, karışan olmuyor."

    'Kutsal bir meslek yürütüyor'

    Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Akelma da olayı duyar duymaz öğretmene hemen bir oda tahsis ettiklerini aktararak şunları söyledi:

    • "Mehmet hocayı haberlerde gördükten sonra kendisini çağırdım. Bu soğuk havada bu kutsal mesleği yürüteceğine, hastanede güzel bir ortam hazırlayıp ona bir yer tahsis etmeyi düşündük. Kendisine eğitim birimimizde bir oda tahsis ettik ve orada haftanın 3 günü ders vermesini sağladık.
    • Babası bizde yatıyor, genel durumu çok kötü değil. Annesi yanında refakatçi fakat Mehmet hoca annesi yaşlı olduğu için ihtiyaçlarını karşılamak için buraya geliyor. Bu yüzden öğrencilerine ders verme durumu var ve yapması gerekiyor. Dışarıda kış olduğu için şartlar çok uygun değildi. Biz olayı öğrenir öğrenmez aynı gün içinde kendisini çağırıp oda tahsis ettik."
    Etiketler:
    Uzaktan eğitim, Öğretmen, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Mehmet Aydın, Hastane
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın İnsan ve Doğa kategorisinde birincilik kazanan Kanadalı fotoğrafçı Jo-Anne McArthur'un Yanmış Ormanda Bir Umut başlıklı çalışması
    2020 yılının en iyi doğa fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    'Sputnik V aşısının itibarsızlaştırılması için yurt dışından kaynak ayrılıyor, bunu detaylı olarak biliyoruz'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet