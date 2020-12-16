Yargıtay'dan Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un cezasına onama talebi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evine geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Katil zanlısı Arduç, bir gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaraladı.

Tutuklanan Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonunda, 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin onanmasını istedi.