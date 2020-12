Fatih Tahir Ağa Camisi'nde 5 asırlık türbe bakımsız kaldı

Hürriyet gazetesinden Aydemir Kadıoğlu, Osmanlı’nın sekizinci padişahı Sultan II. Bayezid’in süt annesi Asude Hatun’un yattığı Fatih Tahir Ağa Camisi’ndeki bakımsızlığı aktardı.

Kadıoğlu, İstanbul'da Cibali mahallesinde bulunan türbeyle ilgili olarak hazırladığı 'Naylon türbe' başlıklı haberinde gözlemlerini şöyle anlattı:

"Hürriyet gazetesi, türbenin durumu hakkında bilgi almak için önce Fatih Müftülüğü’ne uğradı, türbelerin artık ilçe müftülüklerine bağlı olmadığını il müftülüğünden yardımcı olabileceklerini söylediler. İstanbul Müftülüğü’nde yönlendirildikleri evrak kayıt odasındaki yetkili daha önce türbelerin, şadırvanların müftülüklere bağlı olduğunu ancak bazı düzenlemeler sonrasında müftülüklerden alınarak Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlandığını söyledi.

Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yetkili ile görüşen muhabirden talebi mail olarak atması istendi. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede türbenin Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olduğu belirtildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın Müşaviri Aslı Ceren İnanç, 'Mülkiyet bizde görünüyor fakat şu an bütçe görüşmelerimiz var, ilgili daire başkanı da genel müdür de meşgul' cevabını verdi.

'Tarihimize sahip çıkmıyoruz'

Cibali mahallesinde yaşayan Berkcan Öksüz, Tahirağa Camisi’nde kıldığı her namaz sonrası türbede dua ettiğini belirterek, '23 yaşındayım, çocukluğumdan beridir buraya gelerek dua ederim. 1 aydır bu türbe böyle, kimin ne amaçla yaptığını bilmiyorum ama burası bir türbeden çok tarih. Geçen sene Fransa’ya gittim, her yerini gezdim sadece bu Fatih ilçesi kadar tarihi yerleri yok. Çok az tarihi yerleri var oraları da çok iyi korumuşlar. Bizim Fatih’te her mahallede hatta her sokakta ayrı bir tarih var. Tarihimize sahip çıkmıyoruz, türbenin içi çok pis, temizlenmesi gerek. Üzerindeki naylon çok alakasız olmuş, çatı su mu damlatıyordu da böyle korumak için mi yaptılar bilemiyorum' dedi."