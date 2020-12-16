Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi, 6 kişinin durumu ağır

Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Çekirge Devlet ve Bursa Şehir hastanelerinde tedavileri süren 11 kişiden 6'sının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

2 kişi gözaltına alındı

Kentte yaşanan sahte alkol vakaları üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı soruşturma başlattı. Sahte içkileri temin eden Erhan O. ve Uğur K. isimli şahısların sorgusu devam ederken, İstanbul'daki bağlantılar da araştırılıyor.

Ayrıca İstanbul'dan 50 litre sahte içki getirildiği, bunların 30 litresinin polis tarafından bulunduğu, kayıp 20 litresinin de araştırıldığı öğrenildi.