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    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde cinsel saldırıya uğrayan 2 aylık buzağı ile annesi

    Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı

    © DHA
    Türkiye
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    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde cinsel saldırıya uğrayan 2 aylık buzağı ile annesi, sanatçı Haluk Levent tarafından satın alındı. Buzağı ve annesi kamyonetle boğa Ferdinand'ın da bulunduğu İzmir'deki çiftliğe götürüldü.

    Sanatçı Haluk Levent, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde cinsel saldırıya uğrayan 2 aylık buzağı ile annesini satın aldı.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla konunun takipçisi olacaklarını söyleyen Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini sahibiyle görüşerek alıp, boğa Ferdinand'ın da bulunduğu çiftliğe göndereceklerini ifade etti.

    Haluk Levent, paylaşımında, "Buzağının sahibi ile görüştük. Sürecin takipçisi olacağız. Bir hayırseverimiz de destek oldu. Buzağı ve annesini Ferdinand'ın çiftliğine gönderiyoruz. Orada mutlu bir şekilde yaşayacaklar" ifadelerine yer verdi.

    2018 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü Rize'nin İyidere ilçesinde hayvan pazarından kaçıp, bayramın dördüncü günü de yüzerek geldiği Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde kurtarıldıktan sonra şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınan 'Ferdinand' adlı boğa, İzmir'deki çiftliğe yerleştirilmişti.

    Hayvanların sahibi:Çiftlikte hayvanlarımızın daha güzel yaşayacaklarına inanıyorum

    Buzağı ve annesinin sahibi Abdulkerim Gürbüz, olayın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Üzücü bir olay yaşamıştık, olayın basına yansımasıyla birlikte Haluk Levent hayvanlarımıza ücretini ödeyerek sahip çıktı. Bizler de teslimatını yaptık. Haluk Levent abimize teşekkür ederiz. Çiftlikte hayvanlarımızın daha güzel yaşayacaklarına inanıyorum" dedi.

    Gürbüz'ün annesi: Kocaman köyde adını batırdı

    Abdulkerim Gürbüz'ün annesi Hanife Gürbüz de "85 yaşındayım kötü bir şey başımıza geldi. Ben böyle bir şey görmedim. Yazıklar olsun bunu yapan insana, görülmedik bir şey bu olay. Kocaman köyde adını batırdı. Adı batsın, adı batasıca ne yapalım mallarımızı kazasız belasız yeni sahibine teslim ediyoruz. Alanlar da hayırlarını görsün. Bu yıl da bu geldi başımıza. Hiç yataktan kalmıyorum üzüntüden. Komşularımın yanına gidemiyorum utancımdan, sanki ben yapmışım gibi. Sağ olsun bu ağabeylerimiz geldi, gözümüzün önünden götürdü bari. İyi baksınlar mallarımıza" diye konuştu.

    Ne olmuştu?

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 aylık buzağıya cinsel saldırıda bulunduğu, DNA örnekleriyle kesinleşen G.E. (67) hakkında, mala zarar verme suçu oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Buzağının sahibi Abdulkerim Gürbüz, G.E.'nin ceza almasını isterken, Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu suç duyurusunda bulundu.
    © DHA
    Buzağıya cinsel saldırı 'Mala zarar verilmedi' gerekçesiyle cezasız kaldı
    Gazipaşa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde hayvancılık yapan Abdulkerim Gürbüz, 9 Ağustos günü arkadaşıyla birlikte piknik için hazırlanırken hayvanlarına yem ve su vermek için ahıra gitti. Ahırın kapısının açık olmasından şüphelenen Gürbüz, içeri girdiğinde, iddiaya göre G.E.'nin 2 aylık buzağıya cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Ahıra giren Gürbüz'ü gören G.E., panikleyerek indirdiği pantolonunu çekmeye çalıştı.

    Gürbüz'ün şikayeti üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan G.E., ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli, kümes hayvanlarına zarar veren köpeğe bakmak için ahıra girdiğini ileri sürdü. Şüpheli G.E.'den ve buzağıdan alınan örnekler ise Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Gelen sonuçlarda G.E.'nin DNA'sıyla buzağıdan alınan DNA'nın uyumlu olduğu belirtildi.

    Konuyu inceleyen Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, G.E.'nin 'mala zarar verme' suçunu işlemediğini, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari para cezasıyla cezalandırılmasına, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara, buzağının sahibi Abdulkerim Gürbüz ve hayvan severler tepki gösterdi.

    Karara itiraz ve suç duyurusu

    Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Alev Arsan, kararın hatalı olduğunu belirtti. Arsan, şunları söyledi:

    "G.E. isimli kişi Abdulkerim Gürbüz tarafından suçüstü yakalanıyor. Müvekkilimiz suç duyurusunda bulunuyor; ancak Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'mala zarar verme' suçu oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı veriliyor. Halbuki Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından alınan swap örneklerinde şüpheli G.E.'nin DNA örnekleriyle, buzağıdan alınan örneklerdeki DNA örnekleri eşleşiyor. Yani şüpheli tarafından buzağıya cinsel saldırıda bulunulduğu açık ve net olarak belgeleniyor. Biz bu hatalı karara, itiraz ettik, eksik yapılan nitelendirme nedeniyle de konut dokunulmazlığının ihlali ve hayasızca hareketler suçundan dolayı ek suç duyurusunda bulunduk." 

     

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    Etiketler:
    Buzağı, Saldırı, cinsel, Haluk Levent, Antalya, Alev Arsan
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