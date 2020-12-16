'Şanslı ilçe' Muratpaşa'da yılbaşı çekilişi hareketliliği: 'En çok çeyrek bilet satıyoruz'

Antalya'da şans oyunlarında son 10 yılda kazandırdığı 37 büyük ikramiye ile şanslı ilçe olarak bilinen Muratpaşa'da, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi heyecanı yaşanıyor.

Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon liranın sahibini bulacağı yılbaşı özel çekilişi için bilet satın almak isteyenler, bayiler önünde kuyruk oluşturdu. Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayilerde, en çok çeyrek bilet satışı gerçekleştiriliyor.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş biletlerinin kentteki 300 civarında bayi tezgahında yerini aldığını belirtti.

Biletlere yoğun ilgi olduğunu ve hızla satıldığını vurgulayan Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihinin en büyük ikramiyesi veriliyor. Son 6 yılda Antalya'ya 20 büyük ikramiye çıktı. Bu ikramiyeler farklı haftalarda değişik oyunlardan kazanıldı . Muratpaşa şanslı ilçe olarak biliniyor.

. Muratpaşa şanslı ilçe olarak biliniyor. Büyük ikramiyelerden yılbaşı çekilişlerinde 2017'de 61 milyon kazanılan büyük ikramiye, 2018'de 8 milyon kazanılan ikinci büyük ikramiye, 2019'da 1 milyon kazanılan üçüncü büyük ikramiye Muratpaşa'da satılan Milli Piyango biletlerine çıktı.

biletlerine çıktı. Yılbaşı çekilişinde de büyük ikramiyenin Muratpaşa'daki bayilerden alınan bilete çıkmasını temenni ediyoruz. Şansımızı sürdürmek istiyoruz. Pandemi kurallarına uygun satışlar yapıyoruz. En çok çeyrek bilet satışı yapıyoruz."

Sık sık Milli Piyango bileti satın aldığını ve gelenek olarak benimsediği yılbaşı çekilişi için fazla sayıda bilet almayı tercih ettiğini anlatan Ahmet Yılmaz ise "Daha önce amorti çok kazandım. Her zaman ikramiye çıkıyor. 2-3 rakamla kaybediyorum. Çıkması dileğiyle bilet satın alıyorum. Köyümdeki arazimin bir bölümünü okul yapılması için bağışladım. Büyük ikramiye çıkarsa okulun ihtiyaçlarını karşılamak için bir bölümünü veririm. İlk biletimi aldım. Yılbaşına kadar daha çok bilet alırım. Çıkarsa da çok mutlu olurum" dedi.