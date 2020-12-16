Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan salgında ve afetlerde hayatını kaybedenler için dua programı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yarın yatsı namazı sonrası düzenlenecek dua programına katılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yarın yatsı namazı sonrası dua programı düzenleyecek.

Hacıbayram Camii’nde gerçekleştirilecek programda, duayı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yapacak.

Program, Diyanet TV, TRT ve özel televizyon kanalları ile Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından saat 19.40’da canlı olarak yayınlanacak.