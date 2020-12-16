Türkiye'de koronavirüsten 240 can kaybı, 29 bin 718 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 240 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 17 bin 121’e yükseldi.

Bugün toplam 205 bin 394 test yapılırken, 29 bin 718 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165'e çıktı.

Bugünkü hasta sayısı 4 bin 893 olarak açıklanırken, toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 960 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım " açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Koca: Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti https://t.co/XPAuF4RueS pic.twitter.com/8udmBMJRZp — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 16, 2020

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