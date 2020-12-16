Hemşireye 500 kere 'ben salağım' yazma cezası

Antalya'da bir hemşireye nöbet sırasında görev yerinde olmadığı gerekçesiyle 500 kere 'Ben salağım servisimden başka servise gittim' yazma cezası verildiği iddia edildi. İl Sağlık Müdürlüğü hemşireye bunu yapmasını söyleyen başhekim hakkında soruşturma başlattı.