Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel konular ve terörle mücadele ele alındı
Kalın, "Meydan okumalar karşısında Türkiye ve AB dayanışma ve işbirliği içerisinde hareket etmeli" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 27 AB ülkesinin Ankara’daki Büyükelçileri ve misyon temsilcileriyle video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel konular ve terörle mücadele ele alındı
Kalın, "Meydan okumalar karşısında Türkiye ve AB dayanışma ve işbirliği içerisinde hareket etmeli" dedi.
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