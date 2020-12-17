Saadet Partisi'nden video: Asgari ücretliden vergi alınmasın

Saadet Partisi sosyal medya hesabından asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini belirten bir video paylaştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da videoyu paylaşarak; "Yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren asgari ücretliden vergi alınmamalıdır" dedi.

Saadet partisi sosyal medya hesabından asgari ücretle geçimin ne kadar zorlu olduğunu vurgulayan bir video paylaştı.

Bu bildirim sesleri milyonlarca asgari ücretlinin geçim sıkıntısıdır.



Yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren asgari ücretliden vergi alınmamalıdır!



pic.twitter.com/0ij0lKU3Pm — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 16, 2020

​"Bu videoda ihtiyaç ve giderler 'asgari' olarak hesaplanmıştır" ibaresiyle başlayan videoda asgari ücretten alınan vergilerin fazlalığına dikkat çekildi.

Bir asgari ücretlinin yılda en az 120 gün sadece vergileri ödemek için çalıştığı belirtildi.

Asgari Ücret Vergi Bildirimi 🛎 pic.twitter.com/3DGEy3G6g7 — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 16, 2020

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