İki yıldır süren AB İzleme Ağı projesi kapanış etkinliği düzenliyor

AB Başkanlığı tarafından uygulanan iki yıllık AB İzleme Ağı projesi, cuma günü düzenlenen etkinlikle kapanış gerçekleştirilecek. Kapanış etkinliğinde proje kapsamında yürütülen faaliyetler ele alınacak.

Avrupa Birliği (AB) İzleme Ağı projesi Türkiye ve AB tarafından desteklenen 'Kamu ve STK'lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı' kapsamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV), Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından yürütüldü.

AB ile ilgili bilgilerini artırmak hedeflendi

Proje kapsamında Türkiye'de özellikle kadın, çocuk, iklim ve savunuculuk alanlarında ve dezavantajlı gruplarla çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirerek AB ile ilgili bilgilerini arttırmak hedeflendi.

Ayrıca proje çerçevesinde Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecine aktif katılımını sağlamak ve kamuoyunun AB sürecine yeniden ilgisini canlandırmak da amaçlandı.

Proje ile Türkiye'nin AB’ye üyelik sürecinde uygulanan AB programlarının ve mali desteklerin sonuçları üzerinde derinlemesine analizler yapıldı. Yapılan bu analizler kamuoyuyla paylaşılarak Türkiye'nin AB Katılım sürecinin şeffaflığına katkıda bulunması da hedefler arasında yer aldı.

AB'de farklı ülkelere çalışma ziyareti gerçekleştirildi

Ağ Projesi kapsamında AB’de farklı ülkelere çalışma ziyaretleri, sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak fiziki ve çevrimiçi kapasite geliştirme eğitimleri, paydaş toplantıları gerçekleştirildi. Proje ile sivil toplum kuruluşları için bir izleme rehberi hazırlandı.

Ekim 2018'den beri yürütülen AB İzleme Ağı projesi kapanış etkinliği ile proje kapsamında yaşanan tüm süreçler tüm süreçler katılımcılara aktarılacak. Cuma günü (18 Aralık) saat 10:30’da başlayacak kapanış etkinliğinin açılış konuşmasını Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) Başkanı Tevfik Altınok yapacak.

Etkinlikte İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreteri Çiğdem Nas, Yaşama Dair Vakıf (YADA) Vakfı YK Başkan Yardımcısı Ceylan Özünel Sül ile Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da açılış konuşması gerçekleştirecek.

AB İzleme Ağı projesi kapanış etkinliğine katılım sağlamak isteyenler projenin resmi sitesinde yer alan kayıt formunu doldurmaları gerekecek.