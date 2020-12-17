İmamoğlu: Tahvil ihracı başvurumuz askıya alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da metro hatları için Hazine'ye yaptıkları 301 milyon euro'luk bono tahvil ihracı başvurusunun askıya alındığını söyledi.

Halk TV'de Mustafa Sönmez'in sunduğu programda konuşan İmamoğlu, metro yatırımları için ilave borçlanmaya ihtiyaçları olduğunu belirterek, Hazine’den henüz onay alamadıklarını ifade etti.

İmamoğlu "Bu metroları bitirmek zorundayız. İlave metro ihaleleri de yapılmış ama bunların finansman işi çözülmemiş. Metro, İBB’nin kendi öz bütçesinden döndürebileceği bir iş değildir” ifadelerini kullandı.

İBB Başkan, "Aslında bu tür işlerin tamamı çok uzun vadeli borçlanmalarla yürütülebilecek imalat işidir. Ne yazık ki bizim aldığımız işlerin birçoğu finansman sorunu çözülmemiş bir süre sonra da durmuş. 301 milyon euro'luk bono tahvil başvurumuz askıya alındı. Borçlanmamızla ilgili onayı Ankara'dan, Hazine’den onaylamasını bekliyoruz. 16 milyon İstanbullu için AKP belediyeleri döneminde başlatılmış ama bitirilemeyen metrolar bitsin diye bunu istiyoruz" diye konuştu.