Varank: Tekirdağ, Kocaeli ve Adıyaman'da 3 firma, 160 milyon doz aşı üretebilecek kapasiteye sahip

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili olarak açıklama yapıyor.
Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamına ve hatta daha yenilikçi yöntemlere Kovid-19 Türkiye Platformu tarafından da çalışıldı.
- Türkiye aşı üretim kapasitesini de geliştirdi. Tekirdağ, Kocaeli ve Adıyaman'da 3 firma, 160 milyon doz aşı üretebilecek kapasiteye sahip.
- Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda.
- Ekosistemimizdeki 13 aşı adayı Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz.
- TÜBİTAK MAM'daki Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsü'nde bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz.
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