'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Prof. Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun Akit TV'de katıldığı 'Derin Kutu' isimli programda üniversiteler için 'Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri' sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu. Rektör Savaşan, “Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır” dedi.

Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır. @sakaryauni — Fatih Savasan (@FatihSavasan) December 16, 2020

​Savaşan, konuyla ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Hoş karşılanması veya tevil edilmesi mümkün olmayan sözler. Herkesi töhmet altında bırakan bir üslup. Söyledikleri yakışmıyor ancak biz kurum olarak yasal süreçleri işletmek durumundayız. Hem savcı hem hâkim rolüne bürünmemiz doğru olmaz tabii ki. Gerekli işlemler inşallah tesis edilecek. Disiplin yönetmeliği var malum. O çerçevede soruşturmacı atanacak, savunmalar alınacak, artık uygun ceza neyse önerilecek. Mevzuat çerçevesinde işlemler yürütülecek.”

Sofuoğlu’nun üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi söz konusu mu sorusu üzerine “Kişilerin savunmasını almadan bir şey söylemem doğru olmaz” diyen rektör Fatih Savaşan, “Okulla ilişiğinin kesilmesinin o kapsama gireceğini düşünmüyorum ama bu konuda şu an yorum yapmam doğru değil. Kendisiyle de henüz konuşmadık” diye konuştu.

Üniversiteden açıklama

Sakarya Üniversite'inden yapılan açıklamada da Sofuoğlu hakkında 'gerekli işlemlerin başlatıldığı' belirtildi.

​Siyasilerden tepki

Sofuoğlu'nun sosyal medyada eleştiri alan sözlerine siyasiler de tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun, hem Sakarya'yı ve hem de Sakarya Üniversitesini zan altında bırakan "Fuhuş Evleri" söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir. Sn.Sofuoğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi söz konusu değildir.Olmayan bir söylemi varmış gibi kendi söylemine dayanak yapmak çok büyük bir sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

Sn.Sofuoğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir.Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi söz konusu değildir.Olmayan bir söylemi varmış gibi kendi söylemine dayanak yapmak çok büyük bir sorumsuzluktur. — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) December 16, 2020

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır" dedi.

Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 17, 2020

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" mesajını paylaştı.

Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. @FatihSavasan https://t.co/wWYNxbMCS8 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 17, 2020

​