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    Hemşirelere 500 kere 'ben salağım' yazma cezası verdiği iddia edilen başhekim görevden alındı

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    Kumluca Devlet Hastanesi'nde görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle 2 hemşireye 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdırdığı iddia edilen başhekim görevden alındı.

    Kumluca Devlet Hastanesi'nde görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle 2 hemşireye 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdırdığı iddia edilen Başhekim Uzm. Dr. Ayşegül Alkan görevden alındı.

    İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Antalya'da Kumluca Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen ve tüm basında yer alan haber üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucu Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden alınarak asli görevine iade edilmiştir" denildi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir" açıklaması yaptı. 

    'Tepkimi sözlü olarak gösterdim'

    Başhekim Dr. Ayşegül Alkan, iddialara yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. 13 Aralık günü saat 13.30 sıralarında Kumluca ve çevresinde meydana gelen aşırı yağışlar neticesinde hastanenin acil servisi ile ek bina inşaatı arasında kalan bölümde toprak kayması meydana geldiğini belirten Başhekim Dr. Alkan, açıklamasında şunları anlattı:

    "Bu nedenden ötürü güvenlik gerekçesiyle acil servis, hastanemiz poliklinik girişine taşınmıştır. Bu durumla ilgili gerekli bilgilendirmeler kaymakamlığımız ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne ivedilikle yapılmıştır. Yapılan bilgilendirmeler sonrası Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Akdağ saat 15.00- 16.00 civarında hastanemize gelerek acil serviste meydana gelen toprak kayması ile ilgili hasar tespit çalışması yapılmış ve poliklinik girişine taşınan acil serviste incelemelerde bulunularak, tarafımca bilgilendirmeler yapılmıştır. Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Akdağ taşınma süreci bitinceye kadar hastanemizden ayrılmayarak gerekli desteğini bize göstermiştir. Bu taşınma esnasında Covid-19 pandemisi kapsamında kurulan klinik ve tedavi alanlarını da Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Akdağ ziyaret etmek istemiş, bu alanlar ziyaret edilirken, pandemi servisinde görevli iki hemşirenin yerinde olmadığı tarafımca tespit edilmiştir. Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Akdağ hastanemizden ayrıldıktan sonra; pandemi kliniğine giderek yaşadığımız toprak kaymasına bağlı taşınma süreci, bir üst amirimin önünde düşürüldüğüm üzücü durum ve daha da önemlisi pandemi süresince en önemli tedavi ünitelerinden olan pandemi kliniğinde sağlık personellerinin bulunmamasına bağlı olarak saygı ve meslek etiği çerçevesinde tepkimi sözlü olarak ve asla hakaret içermeyen şekilde görev yerini terk eden personele gösterdim."

    'Olay gerçeği yansıtmamaktadır'

    Söz konusu hemşirelerin o sırada bir alt katta bulunan klinikte bir hastanın düşmesine müdahale amaçlı klinikte olmadıklarını belirttiklerini aktaran Başhekim Dr. Ayşegül Alkan, "Ancak hastanemizde 13.12.2020 tarihli hasta düşmesine bağlı olay bildirimi yapılmadığı tarafımca tespit edilmiştir. Buna ek olarak özellikle Covid-19 tedavisi gören hastaların klinik bulgularının ani değişiklik gösterebileceği, bu nedenle bir klinikte görevli iki hemşirenin kişisel ihtiyaçları için bile olsa aynı anda yerinde bulunmaması kabul edilebilir bir durum değildir. Saygıdeğer kamuoyuna ve değerli basın mensuplarına önemle belirtmek isterim ki sosyal medyada gündem olan ve Kumluca Devlet Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen tarafımla ilgili olay gerçeği yansıtmamaktadır.

    Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana mesai kavramı gözetmeksizin canlarını hiçe sayarak, fedakarca görevlerini sürdüren sağlık çalışanları ordusunun bir neferi olduğunu ve bu süreçte bu şekilde gerçek dışı iddialarla gündeme gelmenin üzüntüsü içinde bulunduğunu aktaran Başhekim Dr. Alkan, "Maalesef gerçek dışı iddialar sosyal medyada bir çığ gibi büyüyerek, tarafıma karşı yürütülen bu algı operasyonu tüm fedakar sağlık çalışanlarımızı ve nihayetinde mensubu olduğum Sağlık Bakanlığı'nı hedef almaktadır. Söz konusu gerçek dışı iddialar nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olsam da yaşanan olayların ülkemiz ve tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgınına karşı verdiğimiz kararlı mücadelemizi asla sekteye uğratmayacağını ve aynı kararlılıkla Kumluca halkının sağlığı için mücadele etmeye devam edeceğimi saygılarımla kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Ceza, Hemşire, başhekim, Kumluca, Antalya
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