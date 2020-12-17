Şırıngalı çikolata ambalajından çocuğun ölümüne ilişkin asli kusurlu bulunan firma yetkilileri tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 Kasım 2019'da merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan ve Seyrantepe İlkokulunda okuyan Bilgi'nin, bir bakkaldan aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağı boğazına kaçması sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hazırlanan bilirkişi raporunda, asli kusurlu bulunan 5 firma yetkilisinin ifade işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen üretici firma yetkilisi S.Y. ve U.Y. "taksirle öldürmek" suçundan tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

2 ölümde rapor çelişkisi

Eğitim gördüğü okulun yakınlarındaki bir marketten 28 Kasım 2019'da aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağının boğazına kaçması sonucu fenalaşan Miraç Umut Bilgi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, 6 Aralık 2019'da yaşamını yitirmişti.

Yönetmelikte ürünün üzerinde yetişkin gözetiminde kullanılmasına dair bir ibare bulunması gerekirken, böyle bir uyarı da yoktu. Raporda "Ürünü üreterek piyasaya süren işyeri sahibinin ve işyerinde çalışan yetkili personelin asli kusurlu olduğu” belirtildi. Savcılık Kocaeli Gebze’deki üretici firmanın sahibi ve yetkilisi 3 kişiye gözaltı kararı verdi.

Ankara’da 2019 yılında okul kantininden aldığı şırınga çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ölen 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal davasında ise bilirkişi, raporda ‘plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçmasına ve boğularak ölmesine neden olduğu’ gerekçesiyle Mert’i asli kusurlu bulmuştu.