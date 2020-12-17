Türkiye'de koronavirüsten günlük can kaybı 243, yeni vaka 27 bin 515 olarak açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Aralık tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 206 bin 102 olurken, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi. Bugün koronavirüsten 243 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 30 bin 494 kişi iyileşti.

Bakan Koca Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim."

Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim https://t.co/RVlhe7oIYm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2020

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