Beslediği köpeği sopayla döverken görüntülendi: Hakkında adli ve idari işlem başlatıldı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde beslediği köpeği sopayla döverken görüntülenen şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
İsmi açıklanmayan bir kişi, müstakil evin bahçesinde havlama sesi duydu. Evin bahçesine baktığında, bağlı olan köpeğe bir kişinin sopayla vurduğunu görünce bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Sarayönü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareke geçti.
Polis kimliğini belirlediği köpeği sopayla döven S.T’yi gözaltına aldı. S.T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Sopayla dövüldükten sonra baygınlık geçirdiği anlaşılan köpek ise koruma altına alındı.
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