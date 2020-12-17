Koca, vaka artışının sürdüğü 4 kentin yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarında artışın sürdüğü Hatay, Samsun, İzmir ve Adana'daki yoğun bakım doluluk oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hatay, Adana, Samsun ve İzmir yakın takibimizde. Çabalar sonuç veriyor. Birlikte kazanacağımız günler uzak değil" ifadelerini kullandı.

Hatay’da son haftada günlük vaka sayısının düşüşe geçtiğini belirten Koca, hastane yükünün devam ettiğini söyledi. Koca, Hatay’da yatak doluluk oranının yüzde 63, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 85 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, erişkin yoğun bakım yatak sayısının ise son 10 günde 301’den 429’a çıktığını duyurdu. Gelecek hafta 35 yoğun bakım yatağı daha ilave edileceğini belirtti.

Adana ve Samsun’da son hafta içinde vakalarda yüzde 20 oranında azalma olduğunu söyleyen Koca, bu kentlerde de yoğun bakım yükünün devam ettiğini söyledi. Koca’nın verdiği bilgiye göre; Adana’da hastane doluluk oranı yüzde 65, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 80. Samsun’da ise hastane doluluk oranı yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81.

Koca, İzmir’deki vakalarda ise son haftada yüzde 35’lik düşüş yaşandığını paylaştı. Kentteki hastane doluluk oranını yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranını ise yüzde 78 olarak açıkladı.

HATAY, ADANA, SAMSUN ve İZMİR yakın takibimizde. Çabalar sonuç veriyor. Birlikte kazanacağımız günler uzak değil. pic.twitter.com/Izi7gz9VBb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2020

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