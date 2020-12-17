Bakan Ersoy'dan 'zor durumdaki azınlık vakıflarından yardım rica edilmesine' ilişkin önergeye yanıt

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın azınlık vakıflarıyla ilgili soru önergelerine yanıt verdi.

Ersoy, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına, mali açıdan zor durumdaki azınlık vakıflarından da yazılı olarak yardım 'rica' edilmesine ilişkin "Bu bir 'milli dayanışma kampanyasıdır'. Emir değildir, gönül birlikteliğidir. Tamamen gönüllülük ve dayanışma ruhudur" dedi.

T24'ün haberine göre Ersoy, Paylan'ın soru önergelerinin tümünü süresi geçtikten sonra cevaplandırırken, mali açıdan zor durumda olan azınlık vakıflarından yazıyla bağış istemek "dayanışma ruhu" olduğunu belirtti.

Azınlık vakıflarının 7 yıldır çıkarılmayan seçim yönetmeliğine ilişkin düzenlemeye ilişkin Paylan, "Azınlık toplumlarının sorununu çözecek olan kayyım değil, seçimdir" diyerek, Kültür ve Turizm Bakanı'na seçim yönetmeliğini sordu.

Ersoy, yönetmelik hazırlama çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, seçimsizliğin bir süre daha süreceğini belirtti. Bakan Ersoy, "Geçici bir çözüm olarak mevcut yönetim kurulu sayısı eksilen vakıflarda, kalan yönetim kurulunun kararıyla kendi cemaati arasından mevcut yönetim kurulu üye sayısını tamamlayabilecekleri bildirilmişti" ifadesini kullandı.

Öte yandan Paylan, İran'da meydana gelen 5,9'luk depremin ardından hasar gören Soradir S. Eçmiadzin Kilisesi'ne ilişin çalışma yapılır yapılmadığını sorarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım programında, tescilli kültür varlığı için ödenek olmadığı ortaya çıktı.