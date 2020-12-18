AK Parti'den öneri: Binalar salgınlara göre tasarlanmalı

AK Parti tarafından hazırlanan 'Koronavirüsün Çevresel Etkileri ve Kentleri Dönüştüren Salgınlar' başlıklı raporda yeni binaların salgınların göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre AK Parti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışma hayatına evden devam eden vatandaşların nabzını tuttu. 81 şehirde özellikle kadınlarla video-konferansla iletişim kurularak, 'Koronavirüsün Çevresel Etkileri ve Kentleri Dönüştüren Salgınlar' başlıklı bir çalıştay düzenlendi.

Salgının konut, mimari yapılar ve kamusal mekan tanımlanmasına nasıl yön vereceği, salgınlarda kazanılan tecrübelerin, geleceğin şehirlerinin oluşumuna nasıl fayda sağlayacağı ele alındı. Şehirlerin altyapı ve mekânsal organizasyonlarının da masaya yatırıldığı çalıştay sonrası AK Parti Kadın Kolları'nca hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Raporda yapıların salgın hastalıkların dikkate alınarak yeniden tasarlanması gerektiği önerildi. Binaların yapılırken uzun süren ev karantinalarının göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanan raporda “Balkon, pencere ve teras gibi hava akışını sağlayacak yapılar olmalı. Kamusal alanlar da böyle dizayn edilmeli. Gerekirse yeni düzenlemeler hayata geçirilmeli, yerel yönetimlerle iş birliği yapılmalı. Öneriler, kentsel dönüşümler için de geçerlidir" denildi.