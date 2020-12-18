Prof. Sofuoğlu, 'Üniversiteler fuhuş evi' ifadesiyle ilgili konuştu: 'Yapılar' diyorum

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, "Üniversiteler fuhuş evi" şeklindeki ifadeyle ilgili olarak açıklama yaptı. Burada "Yapılar" dediğini ve kastının üniversitelerin çevresi olduğunu belirten Sofuoğlu, "Ben nerede söylemişim, bana bunu gösterin. Kullanmadığım kelime ya hu" dedi.