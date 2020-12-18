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    Sanayici ‘esnek çalışma kalıcı olsun’ istiyor

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    Türkiye
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    Kovid-19 salgını ile birlikte her sektörde yaygın olarak uygulanan esnek çalışma modelinin tüm dünyada uygulandığını ve bundan sonra da uygulanmaya devam edeceğini belirten sanayiciler, esnek çalışmanın çalışma mevzuatında yapılacak düzenleme ile kalıcı hale getirilmesini talep ediyor.

    Koronavirüs pandemisi nedeni ile tüm dünyada uygulanmak zorunda kalınan esnek çalışma, sanayicinin şu dönem önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Daha önce gelişmiş birçok ülkede uygulanan modelin pandemi ile birlikte iş hayatının bir parçası olduğunu dile getiren sanayiciler, çalışma mevzuatında konuyla ilgili düzenleme yapılarak uygulamanın kalıcı hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor.

    Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre sektör temsilcileri, esnek çalışmanın yasalaşması halinde istihdamın da önemli oranda artacağını dile getiriyor.

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Sanayi Meclis Başkanı Cengiz Eroldu, uzaktan çalışmanın iş hayatının bir parçası haline geldiğini belirterek, 2021’in gündeminin de pandemi ve bunun etkileri olacağını ifade etti. Eroldu, “Örneğin Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışma modelinin kalıcı hale getirilmesinin ve geçici kanunla belirlenen uzaktan çalışma süresinin uzatılmasının sanayi açısından faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

    Kanuni altyapısı olmalı

    TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisi Başkanı Şeref Fayat da, konunun geçtiğimiz ay meclis gündemine taşındığını hatırlattı. Mevzuatta yer alan ilgili maddenin sendikaların itirazı nedeni ile geri çekildiğini belirten Fayat, esnek çalışma modelinin artık çalışma hayatının bir gerçeği olduğunun kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

    Bu konunun tekrar müzakere edilerek gündeme alınması gerektiğini vurgulayan Fayat, “Kovid-19 salgınında çalışanların özellikle beyaz yakalıların esnek saatlerde çalışabileceği çok net bir şekilde ortaya çıktı. Bunun iş kanununda da netleşip çalışanlarımız ile aramızda sıkıntı yaratmayacak hale getirilmesi gerekiyor. Konu, şartları, modeli bu tabii ki müzakere edilebilir. Özlük hakları tartışılabilir, ama bu modelin artık çalışma hayatının bir gerçeği olduğu kabul edilmeli. Bu tüm dünyanın bir gerçeği. Esnek çalışma, taraflar arasında müzakere edilerek mutlaka devreye alınmalı ve kanuni altyapısı olmalı” dedi. Fayat, konunun yeni ekonomi yönetiminin geçen ay TOBB sektör meclisleri ile gerçekleştirdiği toplantılarda da gündeme geldiğini, iş dünyasının taleplerini ilgili yönetime sunduklarını söyledi.

    Hem işçi hem de işveren için avantaj

    İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB ) Başkanı Adil Pelister, pandemi öncesi birçok uluslararası şirketin test ettiği esnek çalışma modelini Türkiye’nin ise pandemide mecburen uyguladığını belirterek, teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu çalışma modelinin daha da yaygınlaşacağını kaydetti. Pelister, “Esnek çalışma; uygun olan sektör ve pozisyonlarda verimliliği iyi kurgulandığı zaman hem işveren hem de çalışan açısından avantaja dönüşüyor. Alt yapısı iyi oluşturulmuş, görev ve sorumluluk alanları net belirlenmiş, performansı ölçülebilir bir model hayatımıza yerleşebilir” açıklamasında bulundu.

    Model istihdamı artırır, verimi yükseltir

    Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç de söz konusu modeli destekliyor. Konunun daha önce kendilerinin de gündeminde olduğunu aktaran Güleç, “Sektörde esnek çalışmaya uyumlu birçok görevle karşı karşıya kaldığımız bir gerçek. Şu an pandemi nedeni ile verim yüzde 30 düşmüş durumda. Esnek çalışma modeli yasalaşırsa bu açığı kapatmış olmakla birlikte istihdam da artar. Polonya'nın başarısının altında bu model var. İtalya ise sendikaların zorluk çıkarması nedeni ile bu gücü kullanamıyor. Hem aynı anda farklı işleri yapabilmeleri açısından çalışanlar için, hem de hedef ve ihtiyaca tam uygun insan çalıştıracak firmalar için esnek çalışma modelinin son derece faydalı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

    Meclis'e geldi, geri çekildi

    Koronavirüs salgını ile birlikte hem kamu hem de özelde birçok sektörde esnek çalışma modeline geçildi. Hali hazırda sanayi sektöründe çalışan işçiler mesaiye 07:00'de başlarken kamuda ise 28 Eylül'de başlanan dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamı genişletilerek İstanbul'da kamu kurumlarındaki 60 yaş üstü olanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden çalışmaya başladı.

    Belirtilen gruplar dışındaki kamu çalışanları ise haftalık olarak dönüşümlü çalışıyor. Yani tüm kamu kurumlarında dönüşümlü çalışma uygulaması uygulanıyor. Sektör temsilcileri bu tarz uygulamaların bundan sonra çalışma hayatının bir parçası olacağını vurgularken, gelişmelerin de etkisi ile geçtiğimiz ay konu meclis gündemine taşınmıştı.

    Türk-İş, Hak-İş ve DİSK gibi sendikalar, 51 maddelik yasa teklifi içinde yer alan “25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için esnek çalışma teklifine 'kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı gaspına yol açacağı' gerekçesiyle karşı çıkmış ve yapılan müzakereler sonucu ilgili maddeler yasa teklifinden çıkarılmıştı.

    Etiketler:
    koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Esnek çalışma, Sanayi
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