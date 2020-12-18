7 yaşındaki İkranur’un ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu açıklandı

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, otopsi raporu tamamlandı. Raporda, ilk tespitlere göre travmatik ve bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemedi. Raporda ayrıca, ‘suda boğulma’ bulgusuna rastlanıldığı kaydedildi.